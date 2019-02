Selbstständig fahrende Kleinbusse am Airport Weeze

Weeze (dpa/lnw) - Passagiere am Flughafen Weeze können sich künftig mit selbstständig fahrenden Kleinbussen zum Terminal bringen lassen. Es ist nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums das erste Mal in Nordrhein-Westfalen, dass automatisierte Fahrzeuge als öffentliches Transportmittel zum Einsatz kommen. Die Shuttles sollen zwischen Parkplatz, Hotel und Terminal pendeln, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Sechs Passagiere haben Platz - und ein Steward, der jederzeit von Hand in den Automatik-Betrieb eingreifen könnte. Einen Fahrer aber gibt es nicht. Die Busse orientieren sich mit GPS, 3D-Bildern und einem Radarsystem auf einer zuvor vermessenen Route. Maximal 15 km/h sind möglich.

Von dpa