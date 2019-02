Eine Sperrung, acht Maßnahmen: Bahn bündelt Bauprojekte

Auch an anderen Orten in NRW baut die Bahn. So startet etwa im März die zweite Bauphase zur Erneuerung von drei Brücken in Bielefeld. In den Osterferien beginnen Weichenarbeiten an der Hohenzollernbrücke am Kölner Hauptbahnhof. «Insgesamt baut die DB 233 Kilometer neue Gleise, 351 neue Weichen und modernisiert 68 Brücken in 2019», hieß es. Insgesamt würden 2019 in NRW 1,35 Milliarden Euro in die Bahn investiert.