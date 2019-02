Galopper von Kölns Torhüter Timo Horn startet in Katar

Katar (dpa/lnw) - Der im Mitbesitz des Kölner Fußball-Profis Timo Horn stehende Hengst Julio startet am Samstag beim wichtigsten Rennfestival in Katar. Mit seinem Jockey Eduardo Pedroza geht Julio im mit 176 000 Europ dotierten Dukhan Sprint an den Start. «Er ist gut durch den Winter gekommen», sagte der Krefelder Trainer Mario Hofer über den Hengst, der Horn gemeinsam mit dem Kölner Rennvereins-Präsidenten Eckhard Sauren gehört. Sauren hat auf der Rennbahn Doha mit Diplomat ein weiteres Pferd am Start.

Von dpa