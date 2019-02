Zweifel an hoher Aufklärungsquote in Kriminalitätsstatistik

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition im Landtag hat die Aussagekraft der von der schwarz-gelben Landesregierung vorgelegten Polizeilichen Kriminalitätsstatistik in Zweifel gezogen. SPD, Grüne und AfD hielten am Donnerstag im Parlament vor allem die hohe Aufklärungsquote von 53,7 Prozent im Jahr 2018 für überzogen. Dies verkenne, dass in nur wenigen Fällen Tatverdächtige angeklagt oder verurteilt würden, sagte die innenpolitische Expertin der Grünen, Verena Schäffer. Überhaupt werde etwa die Hälfte der Verfahren eingestellt. Der SPD-Innenpolitiker Thomas Ganzke sagte, die Kriminalitätsstatistik müsse mit der Strafverfolgungsstatistik verbunden werden, um zu aussagekräftigeren Ergebnissen zu kommen.