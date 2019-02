Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat innerhalb von vier Tagen zwei schwere Aufgaben vor sich. Zunächst kommt es heute gegen den russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar zum entscheidenden Rückspiel um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) tritt das Team von Trainer Peter Bosz in der Liga bei Tabellenführer Borussia Dortmund an. Der 55-jährige Niederländer Bosz war in der Saison 2017/18 ein halbes Jahr BVB-Chefcoach. Gegen Krasnodar stehen ihm die verletzten Bayer-Profis Lars Bender und Karim Bellarabi nicht zur Verfügung. Nach dem 0:0 im Hinspiel muss Bayer gewinnen, um sich für die Runde der besten 16 zu qualifizieren.