Entscheidung zum Status von Kirche als Arbeitgeber erwartet

Erfurt/Düsseldorf (dpa) - Seit gut zehn Jahren beschäftigt die Kündigung eines wiederverheirateten kirchlichen Mitarbeiters Arbeitsrichter bis in die höchsten Instanzen. Heute sind nun wieder die Bundesarbeitsrichter in Erfurt an der Reihe. Experten erwarten von ihnen ein Grundsatzurteil zur umstrittenen Sonderstellung der Kirchen als Arbeitgeber. In konkreten Fall hatte ein katholischer Chefarzt eines katholischen Krankenhauses in Düsseldorf nach einer Scheidung zum zweiten Mal standesamtlich geheiratet. Darin sah der Arbeitgeber einen Verstoß gegen die katholische Glaubens- und Sittenlehre und somit laut Arbeitsvertrag gegen seine Loyalitätspflichten.

Von dpa