AfD-Fraktionschef sieht keine Spaltung wegen Zoffs.

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz tiefgreifender Animositäten zwischen den beiden nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden der AfD befürchtet Landtagsfraktionschef Markus Wagner keine Zerreißprobe. Parteiinterne Angelegenheiten würden in der 13-köpfigen Fraktion ausgeklammert, sagte Wagner am Dienstag in Düsseldorf. Allerdings sei der Zwist bei der Vorbereitung der Kommunalwahlen nicht förderlich, räumte er ein.

