Afghanischer Intensivtäter in seine Heimat abgeschoben

Düsseldorf/Kabul (dpa/lnw) - Ein afghanischer Gefährder und Intensivstraftäter ist aus Nordrhein-Westfalen in seine Heimat abgeschoben worden. Er wurde mit einem Sammel-Abschiebeflug von Frankfurt aus nach Afghanistan gebracht, wie das NRW-Integrationsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren 38 abgelehnte Asylbewerber an Bord der Maschine, die in Kabul landete, wie Beamte am dortigen Flughafen am Dienstag bestätigten.

Von dpa