Schüler in Bustür eingeklemmt: Bus stoppte erst spät

Erst vor knapp zwei Wochen war in Essen ein 13-Jähriger in die sich schließende Tür einer anfahrenden U-Bahn geraten und etwa 250 Meter mitgeschleift worden. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei Essen am Dienstag sagte. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an. Auch in diesem Fall wird gegen den Fahrzeugführer ermittelt.