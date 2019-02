Bewerbungsverfahren für künftige Landärzte läuft an.

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Bewerbungsverfahren für die neuen Landarzt-Studienplätze in Nordrhein-Westfalen startet Ende März. Wer zum Wintersemester einen Medizinstudienplatz über die Landarztquote bekommen will, kann sich vom 31. März bis 30. April online und dann in Papierform beim Landeszentrum für Gesundheit (LZG) in Bochum bewerben. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag mit. Vom 1. bis 30. September läuft die Bewerbungsfrist für das Sommersemester 2020.

Von dpa