Leopoldshöhe-Asemissen (dpa/lnw) - Maskierte Räuber haben in einer Bankfiliale in Leopoldshöhe-Asemissen im Kreis Lippe Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt. Sie entkamen mit Beute in zunächst unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa