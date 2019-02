Schüler sollen an Altweiber keine Getränke mitbringen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schüler sollen nach Ansicht des Philologen-Verbandes in NRW an Altweiber (28.2.) keine Getränke mit in die Schule bringen dürfen. Ein Verbot trage dazu bei, den Alkoholkonsum von Schülern einzuschränken, sagte der NRW-Vorsitzende des Lehrerverbandes, Peter Silbernagel, und bestätigte damit einen Bericht der «Rheinischen Post» (Dienstag). Die Schulen sollten stattdessen Wasser oder Apfelsaft zur Verfügung stellen. «Damit könnte man verhindern, dass Alkohol zum Beispiel in Thermoskannen trotz Verbots in die Schule geschmuggelt wird», sagte Silbernagel der Zeitung.

Von dpa