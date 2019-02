Anwalt: Rotlichtgröße Bert Wollersheim ist insolvent

Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer Rotlichtgröße Bert Wollersheim, bekannt aus Presse und Fernsehen, ist pleite. Der 67-Jährige habe bei Gericht einen Insolvenzantrag gestellt, gab sein Rechtsanwalt Markus Lehmkühler am Montag in Bonn bekannt. «Bereits seit Juni 2016 ist bekannt, dass Herr Wollersheim nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.» Der Rheinländer ist seit vielen Jahren eine schillernde Figur im Rotlichtmilieu. Bundesweit bekannt wurde er mit der RTL-II-Dokusoap «Die Wollersheims - Eine schrecklich schräge Familie». Dort war er mit seiner damaligen Ehefrau Sophia (31) zu sehen. Sie zog später ins RTL-Dschungelcamp.

Von dpa