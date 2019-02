Obdachloser von zwei Männern lebensgefährlich verletzt.

Kleve (dpa/lnw) - Bei einem Zechgelage in einer Obdachlosenunterkunft in Kleve sollen zwei Männer einen 58-Jährigen lebensgefährlich zusammengeschlagen und -getreten haben. Die drei hatten in der Nacht auf Sonntag in der Unterkunft zusammen Alkohol getrunken, wie die Staatsanwaltschaft Kleve am Montag mitteilte. Als es zu einem Streit kam, traten und schlugen die beiden Männer (22,24) stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss so lange auf ihr Opfer ein, bis es bewusstlos am Boden lag. «Anschließend verbrannten sie die blutverschmierte Kleidung sowie die Matratze des Opfers vor einem Fenster, um die Spuren zu beseitigen», hieß es. Ein Bewohner bemerkte den Brand und informierte die Polizei. Die beiden polizeibekannten Männer wurden festgenommen.

Von dpa