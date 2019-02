Manager Allofs schließt Schalke-Engagement nicht aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Manager Klaus Allofs peilt seine Rückkehr in die Bundesliga an und hat ein Engagement beim Revierclub FC Schalke 04 nicht ausgeschlossen. «Gegen Spekulation kann ich nichts machen. Es ist ja bekannt, dass ich nach meiner Zeit in Wolfsburg gerne wieder in der Bundesliga arbeiten möchte. Deswegen bin ich aufmerksam, wenn sich was tut», sagte Allofs den Zeitungen der «Funke-Mediengruppe».

