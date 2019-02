Zug fährt mit Vater davon: Junge bleibt auf Bahnsteig zurück

Hamm (dpa/lnw) - Weil ein Vater mitsamt Gepäck nicht rechtzeitig aus dem Zug aussteigen konnte, ist er von seinem siebenjährigen Sohn mit schwerer Behinderung getrennt worden. Vater und Sohn waren in Hamm ausgestiegen, wie die Polizei am Montag über den Vorfall am Samstag mitteilte. Als der Vater noch eine letzte Tasche aus dem Zug holen wollte, schlossen sich die Türen. Aufgrund einer schweren Behinderung sei der Junge auf einen Buggy angewiesen und habe vom Bahnsteig aus hilflos mitansehen müssen, wie sich der Zug mit seinem Vater in Bewegung setzte. Polizisten im Bahnhof wurden auf die Situation aufmerksam und halfen: Sie kümmerten sich um den Siebenjährigen und informierten seinen besorgten Vater an Bord des Zuges, dass sein Sohn in sicherer Obhut sei. Nach nur 40 Minuten konnte er seinen Sohn bereits wieder in die Arme schließen.

Von dpa