Kohle-Debatte: Umweltverbände wollen Intervention von Merkel

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Die in der Kohlekommission vertretenen Umweltverbände werfen dem Energiekonzern RWE Preistreiberei beim Kohleausstieg vor und verlangen ein Eingreifen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). «Was wir fordern, ist eine Intervention der Bundeskanzlerin, und zwar noch vor Mittwoch», sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser am Montag in Berlin. Für diesen Mittwoch hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine Regierungserklärung zum Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle angekündigt.

Von dpa