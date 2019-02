Wegen Lokführermangels: Ersatzbusse statt Nordwestbahnen

Duisburg/Osnabrück (dpa/lnw) - Weil bei der Nordwestbahn Lokführer fehlen, müssen viele Pendler seit Montag am Niederrhein und im Münsterland auf Busse umsteigen. Auf insgesamt vier Strecken setzt das Bahnunternehmen bis Ende April bei zahlreichen Verbindungen Schienenersatzverkehr ein. Bei der Nordwestbahn fallen seit Wochen aufgrund deutlicher Unterbesetzung und zu vieler kranker Lokführer Züge aus. Mit dem Ersatzfahrplan wolle man nun zumindest für ein verlässliches Angebot sorgen, auch wenn die Fahrgäste längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssten, sagte ein Sprecher am Montag. Bisher seien die Züge meist kurzfristig ausgefallen. Für eine Busfahrt müsse man etwa doppelt so viel Zeit einplanen. Ende Januar hatte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr die Nordwestbahn wegen der anhaltenden Mängel abgemahnt.

Von dpa