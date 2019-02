Gündogan: Schalke «nicht auf die leichte Schulter nehmen»

Manchester (dpa) - Nationalspieler Ilkay Gündogan sieht in der klaren Favoritenrolle seines Clubs Manchester City in den Partien gegen den FC Schalke «auch eine Gefahr». «Jeder denkt, dass Schalke chancenlos ist. Obwohl das Duell am Mittwoch für uns ein Auswärtsspiel ist, erwartet jeder, dass wir es dominieren», sagte der 28-Jährige dem «Kicker» (Montag) vor dem Achtelfinale in der Champions League. Trotz Rang 14 in der Bundesliga dürfe man «die Schalker nicht auf die leichte Schulter nehmen, sie werden sich gut auf uns einstellen».

Von dpa