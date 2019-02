Mensch stirbt in Wuppertal auf Straße: Ursache unklar

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist ein Mensch auf offener Straße unter ungeklärten Umständen gestorben. Neben dem Toten habe sich eine größere Blutlache befunden, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Feuerwehrleute in hellen Schutzanzügen rückten am Sonntagabend an. «Um die Todesursache zu klären, wurde die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht», sagte ein Sprecher der Polizei. Mehr Einzelheiten gaben die Behörden in der Nacht nicht bekannt.

Von dpa