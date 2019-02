Serbien trauert: Sänger Saulic in Deutschland verunglückt

Belgrad/Gütersloh (dpa) - Serbien trauert um seinen bekanntesten Sänger Saban Saulic, der am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Gütersloh ums Leben kam. Die serbischen Medien berichteten am Sonntagabend unter Berufung auf Familienangehörige von dem Tod des 67-Jährigen, der in seiner Heimat als «König der Volksmusik» galt. «Die schönste Stimme ist verstummt», teilte die Familie am Abend in einer Erklärung an die Öffentlichkeit mit. Die Angehörigen hofften, dass er als «Künstler, einzigartiger Sänger und vor allem als großartiger Mensch» in Erinnerung bleibe.

Von dpa