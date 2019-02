Awo-Warnstreiks in NRW begonnen: Kitas und Heime betroffen

Düsseldorf (dpa/lnw)- Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt sind am Montagmorgen in Awo-Einrichtungen in ganz Nordrhein-Westfalen in den Warnstreik getreten. Vor der vierten Tarifrunde blieben am Montag die Türen zahlreicher Kindertagesstätten geschlossen, auch Seniorenzentren seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft verdi am Montag. Die Gewerkschaft gehe von einer hohen Streikbeteiligung mit über 2500 Beschäftigten aus. In Essen seien am Vormittag ein Demonstrationszug und eine Kundgebung geplant. Auch am Dienstag sei mancherorts mit weiteren Streiks zu rechnen, so die Sprecherin weiter.

Von dpa