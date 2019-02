Eisbären Berlin siegen 6:3 gegen Krefeld

In der mit 14 200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof spielten die Eisbären von Beginn an offensiv, gerieten aber in der Abwehr immer wieder in Schwierigkeiten, wenn die Krefelder ihre Schnelligkeit ausspielten. So gingen die Gäste durch Daniel Pietta in Führung. Die Berliner kamen kurz darauf durch Ortegas ersten DEL-Treffer zum Ausgleich.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Krefelder den besseren Start. Nach einem Konter traf Travis Ewanyk. MacQueen konnte im Powerplay ausgleichen, aber nur 39 Sekunden später gelang Pietta sein zweiter Treffer. Doch die Berliner spielten einen furiosen Schlussabschnitt: Kettemer glich aus, MacQueen traf in doppelter Überzahl zur erstmaligen Führung. Noebels und erneut Ortega sorgten mit ihren Toren sogar noch für einen klaren Erfolg.