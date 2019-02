Die Füchse mussten erneut ohne Rechtsaußen Mattias Zachrisson auskommen, der immer noch an den Folgen einer Knöchelverletzung leidet. Die Berliner hatten zunächst Probleme ins Spiel zu kommen. Erst nach etwa acht Minuten kamen die Abwehr und Torhüter Silvio Heinevetter besser in die Partie. Vor allem durch Heinevetters Paraden kamen die Gastgeber immer wieder zu Ballgewinnen.

Die Gäste versuchten vor allem mit Härte dagegen zu halten. Das brachte ihnen aber viele Zeitstrafen ein. In der 14. Minute sah der Norweger Eirik Köpp die Rote Karte nachdem er den Ball bei einem Siebenmeter dem stehenden Heinevetter direkt ins Gesicht geworfen hatte. Die Füchse nutzten die Überzahlsituationen und setzten sich zur Halbzeit auf 13:7 ab.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Berliner in der Abwehr nicht mehr ganz so konsequent und die Gäste trafen deutlich besser. Erneut vergaben die Füchse in dieser Phase aber zu viele klare Torchancen und so konnten sie sich nicht deutlicher absetzen. In der Schlussphase brachten die Füchse den Heimsieg souverän über die Zeit.