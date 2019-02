Fortuna Düsseldorf in Leverkusen ohne Torwart Rensing

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss das Spiel am Abend bei Bayer Leverkusen ohne Michael Rensing bestreiten. Der Towart fällt kurzfristig wegen eines grippalen Infekts aus. Für ihn rückt Jaroslav Drobny in die Startformation des Aufsteigers. Bei den Leverkusenern fehlt Innenverteidiger Sven Bender, der wegen einer Fußverletzung aus der Europa-League-Partie am Donnerstag bei FK Krasnodar in Russland (0:0) nicht mitwirken kann. Sein Ersatz ist Aleksandar Dragovic.

Von dpa