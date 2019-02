Feuerwehrmann rettet verletzten Schwan aus dem Wasser

Dortmund (dpa/lnw) - Einsatz im Eisanzug: Ein Feuerwehrmann ist im Dortmund-Ems-Kanal zu einem verletzten Schwan geschwommen und hat das Tier in Sicherheit gebracht. Aufmerksame Spaziergänger hätten den Schwan am Sonntag auf dem Kanal gesehen, «offensichtlich krank oder verletzt», teilte die Feuerwehr mit. Mit einem speziellen Eis- und Wasserrettungsanzug brachte der Feuerwehrmann den Schwan an Land. «Ich glaube, der war ganz froh, dass der geholt worden ist», sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Der verletzte Vogel wurde zur medizinischen Versorgung einem Tierschutzverein übergeben.

Von dpa