Ohne Führerschein: 16-Jähriger prallt gegen Mauer

Bünde (dpa/lnw) - Mit Alkohol im Blut und ohne Führerschein ist ein 16 Jahre alter Autofahrer bei einer Spritztour in Bünde im Kreis Herford gegen eine Steinmauer geprallt. Der Junge blieb bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam er in einer Kurve von der Spur ab und prallte gegen die Steinmauer eines angrenzenden Hauses. Der Jugendliche hatte sich nach Polizeiangaben das Auto eines Verwandten geliehen, dem der nächtliche Ausflug nicht bekannt war. Beamte veranlassten eine Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Sachschaden liege bei rund 5000 Euro.

Von dpa