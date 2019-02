Auch die neue Woche beginnt in NRW ungewöhnlich warm

Essen (dpa/lnw) - Die Krokusse blühen und die Kraniche fliegen über Nordrhein-Westfalen: Das Wochenende zählte schon am Samstag zu den schönsten Tagen des neuen Jahres. Die ungewöhnlich warmen Temperaturen setzen sich auch zu Beginn der kommenden Woche fort, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Sonntag und Montag bleibt es bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad sehr mild. Das wirkt sich auch auf die Nächte aus, in denen kaum noch Frost entstehen soll. Ein Tief mit Wolken und Regen zieht in der Nacht auf Dienstag auf. Über Tag wird es bei Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad kühler, am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Von dpa