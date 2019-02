«Bunte Westen» demonstrieren in Düsseldorf friedlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Vorbild der französischen «Gelbwesten» hat am Samstag in Düsseldorf die «Aktion #Bunte Westen» demonstriert. Rund 100 bis 150 mit bunten Westen bekleidete Demonstranten versammelten sich nach Angaben von Beobachtern und der Polizei am Mittag vor dem Düsseldorfer Rathaus. Die Protestaktion verlief nach ersten Angaben «laut und friedlich».