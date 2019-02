Polizisten mit Axt bedroht: Spezialkräfte finden Armbrust

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einer Axt hat ein 52-Jähriger am frühen Samstagmorgen Polizisten in Bielefeld bedroht. Die Beamten waren nach einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Brake gerufen worden, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Samstag berichtete. Dort habe der Mann angekündigt, jeden zu töten, der versuche, seine Wohnung zu betreten. Als in der Wohnung zusätzlich Feuer gelegt wurde, drangen Spezialeinsatzkräfte vor und nahmen den Mann fest. «In seiner Wohnung wurden neben der Axt eine Armbrust und weitere Stichwaffen gefunden», heißt es im Polizeibericht. «Der Krisendienst der Stadt Bielefeld wurde zur Betrachtung seiner psychischen Situation hinzugezogen.»

Von dpa