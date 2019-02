Brand auf Recyclinghof in Krefeld: Großeinsatz

Krefeld (dpa/lnw) - Auf einem Recyclinghof in Krefeld ist am Freitag ein großes Feuer ausgebrochen. «Betroffen ist eine Halle, in der etwa 500 Tonnen Müll gelagert werden», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Der Brand brach am Abend aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Feuerwehr machte sich mit mehr als 150 Kräften auf den Weg in den Stadtteil Linn. Die Anwohner wurden vor der dichten Rauchwolke gewarnt, die über Teile der Stadt zog. Eine Gefahr für die Gesundheit bestehe bislang nicht, hieß es. «Die Löscharbeiten sind schwierig», sagte der Sprecher weiter. Erst bei Tageslicht werde entschieden, wie der Einsatz weiter gehe. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Von dpa