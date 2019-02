Großfeuer in Neuss: Lagerhalle in Flammen

Neuss (dpa/lnw) - Ein Brand in einer Lagerhalle in Neuss hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Als die Rettungskräfte ankamen, brannte die Halle bereits lichterloh, wie die Feuerwehr mitteilte. Etwa 150 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen und die Glut. Vermutlich dauert der Einsatz noch bis in die Morgenstunden. Verletzte gab es bislang nicht. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Feuerwehr zunächst nichts sagen.