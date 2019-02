Nabu prüft Insekten-Volksbegehren: Bienen geht es schlecht

Düsseldorf/Münster (dpa/lnw) - Nach dem Zwischenerfolg eines Volksbegehrens für den Insektenschutz in Bayern will der Naturschutzbund (Nabu) in Nordrhein-Westfalen eine ähnliche Initiative. «Wir prüfen das gerade intensiv», sagte die Nabu-Sprecherin in NRW, Birgit Königs. Näheres will der Nabu heute in Münster bekanntgeben. In Bayern hatten die Initiatoren des Volksbegehrens «Rettet die Bienen» die notwendige Anzahl von Unterstützern erreicht.

Von dpa