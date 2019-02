Essen (dpa/lnw) - Da sind die Täter an den Falschen geraten: Ein ehemaliger Kampfsportler hat in Essen ein Räuberduo in die Flucht geschlagen. Bei einer Abwehrbewegung traf der 37-Jährige einen der beiden Angreifer womöglich mit einem Messer am Hals, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Waffe soll er dem Räuberduo vorher abgenommen haben.

Von dpa