Gericht erklärt Bodycam-Aufnahmen für verwertbar

Die neuen Körperkameras sollen zum Schutz der Polizisten dienen. Der Verteidiger der in dem Verfahren wegen Tötung ihres Ehemanns angeklagten 60-jährigen Frau hatte argumentiert, die eingesetzte Beamtin hätte die Aufnahmen stoppen müssen, als sie am Tatort festgestellt hatte, dass keine Gefahr bestand.

Das sah auch das Gericht so. Es sei aber «lebensnah», dass die Beamtin in der Situation in der engen Wohnung vergessen habe, die Kamera abzustellen. Ein Beweisverwertungsverbot ergebe sich daraus nicht.