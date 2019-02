«Der Effekt des warmen Fallwindes, den wir von den Alpen kennen, tritt diesmal auch an den nördlichen Rändern unserer Mittelgebirge im Sauer- und Siegerland und in der Eifel auf», sagte die Expertin am Freitag. So kommen das Ruhrgebiet und die Rheinschiene in den Genuss milder Temperaturen. Noch dazu bietet sich eine gute Fernsicht.

Obwohl es für Mitte Februar deutlich zu warm ist - das Monatsmittel liegt bei zwei bis drei Grad - werden keine Rekorde geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach wurde jeweils im Februar der Jahre 1960 und 1990 schon einmal die 20-Grad-Marke erreicht. Stimmen noch ältere Aufzeichnungen, war es im Februar 1900 sogar 22,5 Grad warm. Normal sei das alles aber nicht, wie die Wetterexperten betonen. «Es ist schließlich immer noch Winter.»

Trotzdem hält sich der Vorfrühling mit seinem Hochdruckgebiet bis mindestens Dienstag, so die Voraussagen. Dann kommen von Westen her Wolken heran, die auch mal Regen ausschütten. Er kühlt die Luft ab. Mittwoch wird es nur noch sieben bis zehn Grad - auch das ist aber noch immer untypisch für die ersten Wochen eines Jahres.