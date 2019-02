«Steueroase» Monheim bei Gewerbesteuern auf Platz Drei

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die wegen ihrer niedrigen Gewerbesteuersätze als «Steueroase» kritisierte Stadt Monheim hatte bereits 2014 die drittmeisten Gewerbesteuereinnahmen in Nordrhein-Westfalen. Das hat das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitgeteilt. Monheim mit nur gut 40 000 Einwohnern habe nach allen Abzügen wie der Gewerbesteuerumlage hinter Köln und Düsseldorf auf Platz Drei gelegen.

Von dpa