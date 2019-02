Düsseldorf (dpa/lnw) - Die oppositionelle SPD will im Fall der Abschaffung der kommunalen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen durch die CDU/FDP-Regierungsmehrheit vor den Verfassungsgerichtshof in Münster ziehen. Das kündigte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm am Freitag in Düsseldorf an.

Von dpa