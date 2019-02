Europa League: Bayer nach 0:0 in Krasnodar in guter Position

Krasnodar (dpa) - Bayer Leverkusen hat sich eine gute Ausgangsposition in der Zwischenrunde der Fußball-Europa League geschaffen. Das Werks-Team von Trainer Peter Bosz kam am Donnerstagabend im Hinspiel beim russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar zu einem 0:0. Der Bundesligist hätte vor 34 827 Zuschauern durchaus gewinnen können, vergab aber zahlreiche Chancen. Kurz vor dem Ende wurde ein Treffer von Lucas Alario wegen eines Handspiels nicht anerkannt. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) statt.