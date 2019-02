Braunkohle-Streit: NRW will Ausstieg nicht alleine schultern.

Wenn sich die NRW-Landesregierung vor einem schnellen Einstieg in den Kohleausstieg drücken wolle, «sabotiert sie den mühsam ausgehandelten Kompromiss der Kommission», kritisierte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser die Einschätzung Pinkwarts. Die vollen 3 Gigawatt Braunkohlekapazität müssten im Westen abgeschaltet werden, um den Hambacher Forst und bedrohten Dörfer an den Tagebauen retten zu können. Pinkwart versicherte dagegen, die NRW-Landesregierung halte sich an die Vereinbarungen.