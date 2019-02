Päckchen aus Ghana sorgt für Unruhe in Moers

Moers (dpa/lnw) - Ein Päckchen aus Ghana mit einer unbekannten Substanz hat in Moers für Aufregung gesorgt. Das Paket war an ein Krankenhaus adressiert, der zusätzlich genannte Adressat dort aber nicht bekannt, berichtete eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Wesel. Die Sendung mit einer Flüssigkeit kam den Mitarbeitern suspekt vor. Sie gaben sie bei der nahe gelegenen Polizeiwache ab. Dort beäugten die Beamten das Paket misstrauisch. Sie entschlossen sich, einen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts zu bemühen.

Von dpa