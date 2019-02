Ski-Freestyler kommen 2020 mit Festival nach Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Die Skifans in Nordrhein-Westfalen können sich auf ein spektakuläres Wintersport-Highlight freuen. Wie die Stadt Düsseldorf am Donnerstag mitteilte, steigt das Big-Air-Festival der Freestyler im kommenden Jahr in der Landeshauptstadt. Vom 2. bis 4. Januar zeigen die Ski-Artisten ihre Flugshow in Kooperation mit der Skihalle Neuss in der Düsseldorfer Arena. Zuletzt hatte die Weltcup-Veranstaltung der Freestyler zweimal in Mönchengladbach stattgefunden, war im Vorjahr aber ausgefallen.

Von dpa