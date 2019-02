Missbrauchsfall Lügde: Reul sieht weiterhin Behördenversagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) seinen Vorwurf des Behördenversagens bekräftigt. «Meine Oma hätte gemerkt, dass da was nicht stimmt», sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Mit einer Bewertung der Ermittlungen gegen Polizeibeamte und Mitarbeiter von Jugendämtern im Fall Lügde hielt sich Reul aber zurück. «Beide Polizisten sind tätig geworden, aber nicht vollständig», sagte der Minister. Es sei aber «nicht so, dass sie nichts getan haben». Gegen beide Beamte seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Zugleich werde gegen sie strafrechtlich ermittelt.

Von dpa