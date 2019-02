Keine Zusatzleistungen für Abi-Ball.

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kinder von Hartz-4-Empfängern haben keinen Anspruch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihren Abiball. Das hat das Sozialgericht in Düsseldorf entschieden (Az.: S 43 AS 2221/18) und am Donnerstag mitgeteilt. Zwei Abiturientinnen, die mit ihrer Mutter in einer Hartz-4-Bedarfsgemeinschaft leben, hatten vom Jobcenter je 200 Euro zusätzlich gefordert. Es handele sich um einen unabweisbaren Mehrbedarf.

Von dpa