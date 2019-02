Schalke-Manager Heidel hatte Probleme mit dem BVB-Spiel.

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hatte Mühe, das Champions-League-Achtelfinalspiel von Borussia Dortmund am Mittwoch bei Tottenham Hotspur in voller Länge zu sehen. «Für die Zuschauer ist es sehr kompliziert geworden. Ich saß vor dem Fernseher und wollte bei Sky das Dortmund-Spiel schauen. Plötzlich wurde umgeschaltet auf Amsterdam gegen Madrid. Da habe ich eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass das ganze Spiel bei DAZN gezeigt wird», berichtete Heidel mit einem Schmunzeln am Donnerstag.

Von dpa