Religions-Mix-Unterricht an 184 Schulen in NRW

Herford (dpa/lnw) - Kein getrennter Unterricht für katholische und evangelische Religion, sondern Reli-Stunden für Schüler beider Konfessionen zusammen: 184 Schulen in Nordrhein-Westfalen haben den seit diesem Schuljahr ermöglichten gemeinsamen Religionsunterricht inzwischen eingeführt. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Herford beim Besuch einer Gesamtschule, die den Schritt ebenfalls gemacht hatte. Im «konfessionell-kooperativen» Religionsunterricht gibt es sowohl evangelische als auch katholische Inhalte. Hintergrund der neuen Lerngruppen ist nach Angaben des Ministeriums die sinkende Zahl christlicher Schüler.