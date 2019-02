122 polizeibekannte Mafiosi in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die italienische Mafia hat in Nordrhein-Westfalen nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts 122 Mitglieder. Deutschlandweit seien es 538, heißt es in einem vorab veröffentlichten Bericht für die Innenausschusssitzung am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Mit 71 Mitgliedern gehörten demnach die meisten der 'Ndrangheta an - eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt.

Von dpa