Statistik zu Steuersündern mit Schweizer Konto beendet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Selbstanzeigen von Steuersündern mit Schweizer Schwarzgeldkonto werden in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in einer öffentlichen Sonderstatistik ausgewiesen. Das teilte das Finanzministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. «Der Aufwand der landesweiten statistischen Erfassung erscheint in Anbetracht der stark gesunkenen Bedeutung der Selbstanzeigen mit Schweiz-Bezug nicht mehr angemessen», lautete die Begründung. «Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung wird unverändert fortgesetzt.»

Von dpa