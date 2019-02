Dortmund zufrieden mit Pink-Floyd-Schau

Die «The Pink Floyd Exhibition - Their Mortal Remains» war innerhalb Deutschlands nur in der Ruhrgebietsstadt zu sehen - von September bis zum 10. Februar. Die Resonanz der Besucher sei sehr positiv gewesen, jeder fünfte sei aus anderen Bundesländern angereist, teilweise auch aus Belgien oder den Niederlanden, betonte Edwin Jacobs, Direktor des Dortmunder U. Im Herbst sei der Zuspruch erst ernüchternd gewesen, dann stark gestiegen. Man plane im Dortmunder U nun künftig alle zwei bis drei Jahre eine Schau in dieser großen Dimension.

Gezeigt wurde das Schaffen der legendären britischen Band um Roger Waters, David Gilmour und Nick Mason seit der Gründung 1965. Die Ausstellung war zuvor in London und Rom gezeigt worden. Als nächste Station sei New York im Gespräch, sagte Jacobs.