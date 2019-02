Krankenkasse: Erkältungswelle trieb Krankenstand 2018 hoch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Erkältungswelle hat die Fehltage im Job bei Arbeitnehmern in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Der Krankenstand stieg nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK bei ihren Versicherten im Jahr 2018 von 4,1 auf 4,3 Prozent. Das heißt, dass an jedem Kalendertag im Schnitt 4,3 Prozent der Erwerbstätigen in NRW krankgemeldet waren. Damit war die Quote in NRW etwas höher als im Bundesschnitt (4,2 Prozent), wie die DAK NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa